13-11-2018, Marc Dol - 112Groningen

Auto botst achteruit tegen boom na slippartij

Stadskanaal - Een auto is dinsdagochtend in de slip geraakt en achteruit tegen een boom tot stilstand gekomen.

Door een nog onbekende oorzaak is de automobilist op de Electronicaweg in Stadskanaal in de slip geraakt. Tenminste een persoon is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto is afgesleept.