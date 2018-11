14-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Politie bij premiere over sexting

Groningen - Op donderdag 22 november speelt Theater De Steeg de première van Geh@ckt: een theatervoorstelling voor jongeren (12+) over de risico’s van sexting. Wijkagent Daniëlle Laanstra leidt het stuk in.

De première vindt plaats in de Machinefabriek van het NNT (Bloemstraat 38) en start om 20.15 uur. Voorafgaand om 19.00 uur houdt wijkagent Daniëlle Laanstra (politie Groningen) een inleiding over de risico’s en de aanpak van sexting, shame-sexting en sextortion. Dr. Marijke Naezer (Radboud University, Gender en Diversity Studies) vertelt over haar onderzoek naar sexting in relatie tot de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Geh@ckt is een voorstelling over kritisch en veilig gebruik van social media en vooral over het fenomeen sexting: het verzenden/ontvangen en seksueel getinte teksten, foto’s en filmpjes. Iedereen heeft een mobieltje op zak en alles wordt vastgelegd en gedeeld. De ‘normale’ momenten, maar ook de intieme. En jongeren zijn impulsief. Als ze een keer flink boos zijn, of niet nadenken over de consequenties, zijn ze maar één klik verwijderd van aan catastrofe. (Oogtv)