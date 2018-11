14-11-2018, Robbin Brons 112Gr.

Ongeval op A7 nabij Bunde

Bunde/ Bad Nieuweschans - Op de A7 even voorbij Bad Nieuweschans was woensdagmiddag om 12:45 uur een fors ongeval gebeurt . Daarbij waren twee vrachtwagens betrokken.

De traumahelikopter werd ook ingezet. De A7 bij Bad Nieuweschans was volledig afgesloten richting Duitsland. De weg was tot 21:00 uur dicht. Hoeveel gewonden er zijn gevallen is onbekend.