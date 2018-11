14-11-2018, Marc Dol - 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Lichaam aangetroffen in Vlagtwedde (Video)

Vlagtwedde - In een veld aan de Vloeiveldweg in Vlagtwedde is woensdagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen.

Een voorbijganger vond het lichaam in een sloot en alarmeerde de hulpdiensten. Volgens de politie is er geen aanwijzing dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie gaat uit van een natuurlijke dood. Dvhn