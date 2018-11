15-11-2018, Martin Nuver 112Gr.

Brand bij de Stempelfabriek

Groningen - Bij de Noord Nederlandse Stempelfabriek aan de Van der Hoopstraat in de wijk De Hoogte heeft donderdagmiddag korte tijd brand gewoed. 12 man personeel moest tijdelijk naar buiten.



De melding van de brand kwam even na 12.00 uur binnen waarop de Groninger brandweer uitrukte met een bluswagen en een hoogwerker. “We kregen een melding binnen dat er brand was ontstaan in de afzuiginstallatie van een een houtsnipperverwerkingsmachine”, vertelt Anouk Bruintjes van de brandweer. “De installatie staat buiten het gebouw en medewerkers van het bedrijf hadden zelf al een bluspoging gedaan.”

Bij aankomst van de brandweer stonden de werknemers al op straat. “Wij hebben een nacontrole gedaan waarbij we onder andere onze warmtebeeldcamera hebben ingezet om te kijken of er in de installatie zich geen vuurhaarden meer bevinden.” Volgens Bruintjes staat er in het bedrijf geen rook en is de schade beperkt gebleven.(Oogtv.nl tekst)