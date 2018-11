15-11-2018, redactie & Video Meternieuws.nl Youtube

Scheepsbrand in Hoogezand, boot gezonken (Video)

Hoogezand - Donderdagavond om 23:30 uur werd er een scheepsbrand doorgegeven aan de Werfkade in Hoogezand. Er was veel rookontwikkeling. Een plezierjacht brandde en sloeg over op een tweede boot. Deze raakte zwaar beschadigd.

Brandweer Bedum kwam met olieschermen ter plaatse om verontreiniging uitbreiding oppervlaktewater te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Het schip is verwoest en vrijdag gezonken. 112Hoogezand keek bij het wrak