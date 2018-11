15-11-2018, redactie

Scheepsbrand in Hoogezand

Hoogezand - Donderdagavond om 23:30 uur werd er een scheepsbrand doorgegeven aan de Werfkade in Hoogezand. Er was veel rookontwikkeling. Een plezierjacht brandde en sloeg over op een tweede boot. Deze raakte zwaar beschadigd.