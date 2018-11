16-11-2018, redactie

Ploegchef Jacob Jongsma neemt afscheid van de stadse brandweer

Groningen - 16 november heeft Jacob Jongsma zijn laatste dienst gedraaid in de ploeg van brandweer Groningen. Na ruim 15 jaar in dienst gaat hij genieten van zijn pensioen.

Samen met de ploeg was er een programma gemaakt waarin Jacob centraal stond. Vrouwen had ie soms wat moeite mee verteld 1 ploeggenoot. Omdat hij ooit een uitspraak gedaan had van straks moeten we er nog een Dixi voor mee nemen, huurden ze een Dixi en regelden ze een aanhanger, waarmee Jacob ook werkt in Ten Boer.

Hij blijft nog wel even bij de ploeg van Ten Boer als vrijwilliger. Al met al een geslaagde dag.