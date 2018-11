De Eems Cobalt, en de Paksoy 1. De boeg van het Turkse schip had zich aan stuurboordzijde in het Nederlandse schip geboord.

Op de Cobalt waren vijf mensen aan boord en de Paksoy 1 had zestien opvarenden.

Update:

-De Paksoy 1 blijft in Duits gebied en gaat voor anker. De Eems Cobalt is voornemens naar de Eemshaven te komen. Er is nu overleg met Groningen Seaport om een inspectie aan boord van het schip te doen of dit veilig kan.