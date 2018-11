16-11-2018, Oogtv.nl (Bron) & foto Martin Nuver

Laat kinderfeest ongehinderd door gaan, aldus de Burgermeester

Groningen - Burgemeester Den Oudsten van Groningen roept in een verklaring zowel de voorstanders als de tegenstanders van Zwarte Piet, die aanstaande zaterdag tijdens de intocht van de Sint willen demonstreren, op om de intocht ongehinderd door te laten gaan.

Volgens de burgemeester verloopt het contact met degene met de pro-zwarte piet demonstranten moeizaam. “We hebben informatie dat (harde kern) voetbalsupporters willen verhinderen dat er morgen tegen Zwarte Piet gedemonstreerd gaat worden,” zo schrijft Den Oudsten. “Tegen hen wil ik zeggen: doe dat niet! Groningen is een tolerante stad. Een stad waar je je mening mag geven en waar we dat van elkaar respecteren. Het recht op demonstreren is een grondrecht, daar hechten we zeer aan. Daarom wil ik beide partijen nogmaals oproepen om het kinderfeest ongehinderd door te laten gaan.”

Om te zorgen voor een feestelijke en ongestoorde intocht is morgen extra politie-inzet aanwezig. ‘De tegenstanders van Zwarte Piet krijgen een plek aan de route bij het Emmaplein. De voorstanders mogen staan tussen de Herestraat, het Zuiderdiep en de Oosterstraat.

