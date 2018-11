17-11-2018, M. Nuver, M. Kraan & M. Huising - 112Groningen

Aardbevingsoefening in Zuidwolde gestart

Zuidwolde - De aardbevingsoefening in Zuidwolde is vandaag van start gegaan. Diverse hulpverleningsdisciplines uit diverse regio's doen mee aan deze oefening.