17-11-2018, M. Nuver, M. Kraan & M. Huising - 112Groningen

Aardbevingsoefening in Zuidwolde (Video)

Zuidwolde - De aardbevingsoefening in Zuidwolde is zaterdag 17 nov. 2018 van start gegaan. Diverse hulpverleningsdisciplines uit diverse regio's doen mee aan deze oefening.

De aardbevingen in Groningen hebben veel invloed op onze inwoners en provincie. Aardbevingen leiden tot stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke infrastructuur. Hierbij kan je denken aan wegen en bruggen. Er bestaat een kans dat er een aardbeving komt met mogelijk grote gevolgen voor inwoners en hun leefomgeving. VR vindt het belangrijk om samen met hulpdiensten en inwoners voorbereid te zijn op het risico van een grote aardbeving. Daarom organiseert Veiligheidsregio een oefening. Door te oefenen toetsen hulpdiensten hun vaardigheden, de plannen die zijn gemaakt en proberen beter inzichtelijk te krijgen waar inwoners behoefte aan hebben. Wilma Mansveld was zeer tevreden over dag 1. Zondag volgt een uitgebreid nieuw foto- en videoverslag - Maandag op Oogtv