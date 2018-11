17-11-2018, Jeroen v/d Ploeg & Thom Paas

Schoorsteenbrand in Haren

Haren - Aan de Prins Bernhardlaan in Haren was zaterdagmiddag om 16:20 uur een schoorsteenbrand uitgebroken.

Snel ingrijpen van de brandweer heeft erger voorkomen. Met de hulp van een hoogwerker heeft de brandweer van bovenaf gecontroleerd of het vuur uit was.