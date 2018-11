18-11-2018, Mark Heikens & Marc Zijlstra 112Groningen.nl

Uitslaande woningbrand Zijldieppad in Nieuw Scheemda (video)

Nieuw Scheemda - De brandweerkorpsen van Wagenborgen, Scheemda en Winschoten zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een woningbrand aan het Zijldieppad in Nieuw Scheemda.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. De bewoner van de woning kon zichzelf vroegtijdig in veiligheid brengen. De bewoner werd door familie en vrienden tijdelijk opgevangen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk. De woning is door de brand volledig verwoest