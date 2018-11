19-11-2018, Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobilist spoorloos na ongeval

Marum - Een automobilist was spoorloos verdwenen, nadat hij met zijn auto was gecrasht op de A7.

Zondagvond rond half twaalf is op de A7 bij Marum bij een eenzijidig verkeersongeval een auto gekanteld. Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder, die alleen in de auto zat, echter in geen velden of wegen meer te bekennen. Een ter plaatse gekomen ambulance kon onverichterzake terugkeren naar hun post in Niebert. De brandweer van Marum die ook was opgeroepen voor het ongeval, heeft ook nog gezocht naar de bestuurder van de auto. Omdat de auto ook brandstof had gelekt, werd dat nog door hun opgeruimd. Door het ongeval werd rijstrook een afgesloten voor het verkeer.