Mogelijk zou hier een in werking zijnde hennepkwekerij aanwezig zijn. De agenten troffen in de woning geen hennepkwekerij aan, maar wel 24 kilogram hennep. Een 27-jarige man die in de woning aanwezig was is als verdachte aangehouden.

De hennep is in beslag genomen. Het onderzoek naar de herkomst van de hennep loopt nog.