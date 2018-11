19-11-2018, persbericht

Week tegen Kindermishandeling gestart

Groningen - Tijdens de startbijeenkomst in de Leon van Gelderschool presenteerde wethouder Mattias Gijsbertsen de jongerencampagne met het thema “Hoe kun jij het verschil maken voor een vriend(in) die het thuis niet fijn heeft”.

Er is een postercampagne en er zijn filmpjes voor scholieren (groep 7 en 8) en jongeren (11-18 jaar) die via social mediakanalen worden gedeeld en verspreid. De jongerencampagne is gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, Veilig Thuis Groningen, WIJ Groningen, de Jongerenombudsman en Jimmy’s. De Week tegen kindermishandeling vindt plaats van 19 november tot en met 25 november.

Kindermishandeling en verwaarlozing hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige volwassenen. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien kinderen traumatische klachten heeft. Ze krijgen last van depressiviteit of angstproblemen. Bij de ouders valt op dat veel van hen in het verleden zelf slachtoffer zijn geweest van geweld. Ze zijn opgegroeid in een gezin waar partnergeweld was of ze zijn als kind mishandeld. Er is sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders en steun in een sociaal netwerk.

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen: “Deze campagne sluit goed aan bij onze inspanningen om samen met de partners kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Zoals het geven van voorlichting op scholen, het organiseren van themabijeenkomsten voor ouders en kinderen en het begeleiden van risicogezinnen.

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd en er zijn binnen diverse organisaties aandachtsfunctionarissen kindermishandeling aan het werk.

Samen willen we er voor zorgen dat alle kinderen in Groningen veilig en onbezorgd kunnen opgroeien.”

Diverse activiteiten

Tijdens de Week tegen kindermishandeling en de daarop volgende Week tegen geweld zijn er diverse activiteiten in stad en provincie.

Op 20 november organiseert Wij Vinkhuizen voor de groepen 6,7 en 8 een bijeenkomst over het thema kindermishandeling. Kinderen maken posters, die ze gebruiken om het gesprek met hun ouders aan te gaan. De stichting Bevrijdingsbos organiseert op 20 november (Dag van de rechten van het kind) een wandeling met basisschoolkinderen. Zij lopen, samen met de kinderburgemeester en de jongerenombudsman, langs 10 rechten van het kind. Na de wandeling wordt het campagnefilmpje MaakhetverschilMan van de maker van Varkentje Rund getoond.