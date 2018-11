20-11-2018, Ingezonden Whats App foto Gerhard K. , foto`s ? mail dan info@112groningen.nl

Auto gevonden in sloot, bestuurder spoorloos

Kolham - In een sloot langs De Valckelaan in Kolham is dinsdagmorgen om 08:50 uur een lege auto aangetroffen in een sloot langs een akker.