20-11-2018

Kans op lichte sneeuwval in het noorden

Groningen - Dinsdagavond is er kans dat op sommige plaatsen in het noordoosten van het land de eerste sneeuw valt aldus het KNMI. In Groningen wordt ook woensdag wat sneeuw verwacht.

Volgens Rijkswaterstaat kan het op sommige plaatsen glad worden. Daar waar nodig zullen de eerste strooiwagens op pad gaan. Wees voorzichtig bij de weg.