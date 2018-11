20-11-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Pinpas gestolen bij insluiping woning

Onderdendam - In de nacht van vrijdag 10 augustus 2018 tussen 02.00 uur en 04.00 uur vond er een insluiping plaats in een woning. Uit deze woning werden goederen gestolen waaronder een bankpas.

Later die nacht werd er bij een snackbar in de stad Groningen contactloos betaald met de gestolen pas. De aanwezige bewakingscamera maakte opnames van de man die gebruik maakte van de gestolen pas.



Het Openbaar Ministerie Noord Nederland heeft besloten om de afbeeldingen van de verdachte te publiceren maar in eerste instantie zonder dat zijn gezicht herkenbaar is. Hij wordt met klem opgeroepen om zich binnen twee weken te melden bij de politie.

Mocht de verdachte zich na twee weken niet bij de politie hebben gemeld of dat zijn identiteit niet bekend is geworden, dan worden afbeeldingen gepubliceerd waarop hij wel herkenbaar te zien is.

Heeft u informatie over deze diefstal, herkent u de persoon op de afbeeldingen of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De politie is te bereiken via 0900 - 8844 of als u anoniem wilt blijven stichting meld misdaad anoniem 0800 - 7000.

