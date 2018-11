21-11-2018, Remco Van Den Berg 112Groningen

Forse schoorsteenbrand in Bedum

Bedum - De brandweer heeft dinsdagavond om 20:30 uur een schoorsteenbrand aan de Noordwolderweg in Bedum geblust.

Bewoners konden het pand op tijd verlaten. Er was flinke rookontwikkeling. De brandweer was geruime tijd bezig. Hoe groot de schade is, is onbekend.