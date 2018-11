21-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Tijdelijke oprit A7 bij Leek

Leek - In Leek zijn de werkzaamheden aan de P+R aan de A7 begonnen. Vanaf donderdag 22 november moet het verkeer uit Leek via een tijdelijke oprit over de Pasop naar de A7 richting Groningen.