21-11-2018, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Gewonde bij ongeval A7 Westerbroek

Westerbroek - Woensdagavond rond 21:15 uur is er op de A7 ter hoogte van Westerbroek in de richting van Groningen door nog onbekende oorzaak een auto op de kop in de sloot belandt.