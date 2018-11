21-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Emoties lopen hoog op na historische zege GroenLinks

Groningen - De stembussen voor de verkiezingen van de gemeenteraad in Groningen zijn woensdagavond om 21.00 uur dicht gegaan. Haren en Ten Boer gaan op in de nieuwe gemeente Groningen.

Omdat de gemeente Groningen al enige tijd meer dan 200 duizend inwoners heeft en met Haren en Ten Boer er ruim 25 duizend bewoners bij krijgt, gaat het aantal raadszetels van 39 naar 45. De nieuwe zetelverdeling en daarvoor de prognoses worden vergeleken met die van de oude gemeente Groningen.

22.25: GroenLinks lijkt de grote winnaar te worden van de verkiezingen in Groningen. Na ruim 14 procent van de stemmen heeft de partij 19,3 procent. Meer dan een verdubbeling. D66, nu de grootste, zou fors verliezen. De PvdD en 100% Groningen winnen ook volgens de eerste uitslagen. De PVV komt in de nieuwe raad, de Sportpartij niet. De VVD, het CDA, Student en Stad en Stad en Ommeland leveren in. De overige partijen blijven ongeveer gelijk. Het gaat vooral om stemmers uit de dorpen.

21.55: De uitslag van Dorkwerd is als eerste binnen. GroenLinks en 100% Groningen zijn daar de grote winnaars. D66 verliest flink.

21.20: In het Groninger Forum aan het Hereplein, dat redelijk gevuld is met belangstellenden, wordt met spanning gewacht op de eerste uitslagen. Er is geen exitpoll.

