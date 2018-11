22-11-2018, 112Groningen Melarno Kraan & Marijn Buijse & Video Gerrie de Groot

Grip2 brand bij vleeswarenfabriek om 16:10 uur `Meester` (Video)

Winschoten - Bij een vleeswarenfabriek aan de Papierbaan in Winschoten is donderdagochtend om 11:48 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand'. En daarna Grip2.

De brand woedt in een pand dat wordt gehuurd door Slagerij Hofman. Het personeel is in veiligheid. De brand zou zijn ontstaan in een droogruimte.

Omwonenden worden middels NL-alert geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Er werd veel brandweer naar toe gestuurd. Een Grip1 situatie. Het Dollard College houdt leerlingen in de school vast vanwege de rook, meldt een omstander.

PH-ECE (heliholland H120) is active above #Winschoten for a fire fighting mission

#GRIP2

Info Veiligheidsregio Groningen (Updates) HIER