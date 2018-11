22-11-2018, redactie

Rookmachine laat brandweer uitrukken

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl is in de nacht van woensdag op donderdag om 00:13 uur uitgerukt naar de Kustweg in Delfzijl vanwege rookontwikkeling in een flat.

Ze troffen nergens een brandhaard aan. Een rookmachinebleek van een DJ was de boosdoener.