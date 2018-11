22-11-2018, Oogtv.nl (Bron) & @Rwsverkeersinfo Twitter

Ongevallen op de A28

Vries/ Eelde - Automobilisten op de A28 tussen Groningen en Assen moesten donderdagmorgen rekening houden met vertraging. Op de weg zijn meerdere ongelukken gebeurd.

Tussen Zuidlaren en Vries is de linkerrijstrook afgesloten in verband met een ongeval. Rond 08.15 uur vond hier een ongeluk plaats. Een half uur later vond er een ongeluk plaats ter hoogte van Groningen Airport Eelde. Hier zijn meerdere auto’s op elkaar gebotst. Volgens de politie is hier één persoon bij gewond geraakt.

De rijbanen richting Assen was afgesloten, het verkeer werd stapvoets via de vluchtstrook geleid. Het is onbekend wanneer de weg weer open gesteld kan worden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.