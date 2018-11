22-11-2018, Melarno Kraan 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl video

Brandweer blust nog uren na in Winschoten (Video)

Winschoten - Opeens was overal vuur en rook aldus een medewerker. Veel hulpdiensten werden rond de middag ingezet in Winschoten. Tientallen brandweerlieden blussen de grote brand bij de slagerij en vleesverwerker aan de Papierbaan in Winschoten.

Naburige panden probeert de brandweer te behouden. Er is een gure koude wind. Leerlingen(honderden) van het Dollard College in Winschoten mogen de school aan het Hommesplein voorlopig niet verlaten vanwege de rook. Om 14:50 uur konden ze naar huis. Luchtfoto hier Ook zijn naburige bedrijven tijdelijk dicht. De brandweer is nog uren bezig met blussen en was nog niet meester om 14:30 uur. Er is een NL-alert verstuurd aan inwoners van Winschoten met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Ook vloog er rond 14:10 uur een helikopter boven de brand. Deze brengt de situatie in beeld vanuit de lucht. Update: Er werd Grip 2 gegeven om 14:30 uur. Update 2: Om 14:50 uur mochten de leerlingen weer naar huis toe. Update: Om 16:10 uur was de brand `Meester`. Winschoten: In totaal zijn op dit moment 9 brandweerwagens, 3 grootwatertransporten en 3 hoogwerkers van 8 verschillende posten ingezet om de brand te blussen. #Winschoten PH-ECE (heliholland H120) is active above #Winschoten for a fire fighting mission

