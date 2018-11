22-11-2018, Redactie - 112Groningen.nl

Lange file door aanrijding N370

Groningen - Een lange file, dat is het gevolg van een aanrijding donderdagavond op de N370 ter hoogte van afslag Paddepoel.

Rond 17:30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de auto afgesleept. Door de aanrijding was er een lange file.