23-11-2018

Bewoners gered door rookmelder bij woningbrand

Marum - Een (gekoppelde) rookmelder heeft donderdagavond ervoor gezorgd dat de bewoners van een woning aan de Kleine Hoorn in Marum bij een brand hun woning tijdig konden verlaten. In een electrische installatie was kortsluiting ontstaan. Een bankstel in de woonkamer had inmiddels vlam gevat. De rook die hierbij vrij kwam, had zich inmiddels door de hele woning verspreid. De brandweer van Marum die snel ter plaatse was, had het vuur na 20 min. onder controle. Zowel de woonkamer als de bovenverdieping liepen flinke schade op. De bewoners waren inmiddels bij de buren ondergebracht. Een van de bewoners is later voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. De moeder en de kinderen zijn later naar oma gegaan. Een kat die ook rook had ingeademd, is door de brandweer beademd en later overgedragen aan de dierenambulance. De bewoners kunnen voorlopig niet terug keren naar hun woning, voor hun zal vervangende woonruimte moeten worden gezocht. Salvage is ter plaatse om de bewoners bij te staan met de afhandeling van de schade.