23-11-2018, Marc Zijlstra 112G.

Overval op de Aldi in Delfzijl, vier verdachten vast (Video)

Delfzijl - De Aldi aan de Wending in Delfzijl is vrijdagmorgen overvallen. Een half uur later werd één verdachte aangehouden in de omgeving. Later werden er nog drie verdachten aangehouden.

Het personeel werd bedreigd en de daders vertrokken lopend. Wat voor wapen er werd gebruikt is onduidelijk. Een politie helikopter werd ingezet bij het zoeken naar de daders. Heeft u tips bel dan 09008844. De politie doet sporen onderzoek. Tweet @polgroningen In #Delfzijl nog drie verdachten aangehouden voor de overval op de supermarkt. Al eerder werd één verdachte aangehouden. De vier gaan naar het cellencomplex. We gaan uitzoeken wat ieders rol is geweest.