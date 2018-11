23-11-2018, Marc Zijlstra 112G.

Overval op de Aldi in Delfzijl, vier verdachten vast

Delfzijl - De Aldi aan de Wending in Delfzijl is vrijdagmorgen overvallen. Een half uur later werd één verdachte aangehouden in de omgeving. Later werden er nog drie verdachten aangehouden.