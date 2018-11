23-11-2018, Annet Vieregge 112Groningen.nl

Ravage in Winschoten bij daglicht goed te zien

Winschoten - Vrijdagmorgen werd het nogmaals duidelijk wat voor ravage er door de brand donderdag was aangericht. Van het pand is weinig meer over en ligt er troosteloos bij.

Bij de vleeswarenfabriek aan de Papierbaan in Winschoten was donderdagochtend om 11:48 uur brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan in een droogruimte. Aan het einde van de avond was de brandweer klaar met nablussen.

Persbericht Loco Burgemeester



Heel Winschoten en omgeving heeft wel gemerkt dat er donderdagmiddag een flinke brand was. In de eerste plaats natuurlijk enorm schrikken voor het getroffen bedrijf en de mensen die daar werken. Gelukkig konden zij zich snel in veiligheid brengen en maken ze het goed. Ik heb met hen ook gesproken vanmiddag en samen de ontwikkelingen gevolgd.

Van de brand hadden nogal wat meer mensen last. De rookwolk ging over een groot deel van het centrum en zorgde daar voor veel overlast. Voor bewoners, voor bedrijven, voor het verkeer. Ik zag mensen fietsen met de sjaal voor de mond.

Voor scholieren was het enige tijd onduidelijk of ze door de rook konden. En ook van bedrijven en verenigingen kregen we veel vragen: kunnen we open blijven? Kan de sportles doorgaan? Kunnen we pizza’s bezorgen?

Eigenlijk is er in dit soort situaties maar één echt goed advies: blijf uit de rook. Dus als het niet hoeft, ga er dan niet door.

Gelukkig is het sinds ongeveer kwart voor vier brand meester. Dat wil niet zeggen dat de brand uit is, maar wel dat deze onder controle is. Het blussen zal nog wel uren doorgaan, dus de overlast is nog niet over. Maar ik heb wel vernomen van de brandweer dat de rook op dit moment al veel minder is en naar verwachting snel verder zal afnemen.

Een aantal ondernemers zag zich vanmiddag genoodzaakt om het bedrijf te sluiten. Ik begrijp dat dat ontzettend lastig en vervelend is. We proberen vanuit de gemeente ook nog even met deze ondernemers in contact te komen.

Tot slot wil ik iedereen ontzettend bedanken voor zijn inzet, waardoor de brand nu onder controle is en waardoor er verder geen slachtoffers zijn.

Bard Boon,

Locoburgemeester gemeente Oldambt