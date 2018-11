23-11-2018, Redactie - 112Groningen & Video Meternieuws.nl

'Blauwe pand' in Musselkanaal twee jaar na brand gesloopt

Musselkanaal - Dinsdag 27 november start de sloop van het ‘Blauwe Pand’ aan de Marktstraat. Het pand werd in 2016 getroffen door brand en staat er sindsdien troosteloos bij.

Eerder dit jaar kocht de gemeente het pand en werden er onderzoeken uitgevoerd. Na de sloop en het opruimen van de bodemverontreiniging gaat Lefier op deze locatie woningen bouwen.



Ben Schomaker, voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, had graag gezien dat het eerder was gebeurd. ‘Alle partijen hadden de vurige wens om het pand snel te slopen maar de praktijk bleek weerbarstiger. Ik ben blij dat het nu zo ver is.’



Levendig Musselkanaal Bewoners en organisaties zorgen er samen voor dat Musselkanaal een levendig en zelfstandig dorp is en blijft.



Het lintdorp maakt haar lint mooier en sterker. Door bestaande panden aan te pakken, zoals nu het Blauwe Pand, door ondernemers sterker te maken en nieuw te bouwen in het lint. Inwoners nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Voor het eind van het jaar zal het pand verdwenen zijn.