23-11-2018, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen

Gaslekkage zorgt voor brandweerinzet (Video)

Haren - Aan de Oude Brinkweg in Haren is vrijdagmiddag rond 14:57 uur een gaslekkage gemeld.

Een voorbijganger rook een sterke gaslucht en belde de brandweer. De brandweer van Haren is ter plaatse om metingen te verrichten. De straat is afgesloten voor het verkeer. Enexis is met meerdere voertuigen ter plekke, en zal het lek gaan dichten.

Er zijn geen woningen ontruimd volgens de brandweer. Het is nog onbekend hoelang de Oude Brinkweg afgesloten zou zijn. Volgens Enexis zat er een breuk in de hoofdleiding. Men Gaat de leiding nu afdichten.

Tv Noord