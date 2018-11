23-11-2018, Mélarno Kraan - 112Groningen & OldambtNu video

Brand in winkel Winschoten

Winschoten - Bij een winkel aan de Langestraat in Winschoten is vrijdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar 'middel brand'.

De brand zou in het plafond van de winkel zitten. De brandweer heeft opgeschaald om meerdere voertuigen ter plaatse te krijgen. Rond 21.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. De rookontwikkeling werd veroorzaakt door een lamp.