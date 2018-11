24-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

ProRail toont indringende filmpjes bijna ongelukken op spoor (Video)

Groningen - Spoorbeheerder ProRail gaat de komende tijd indringende filmpjes van bijna-ongelukken laten zien in een campagne om de mensen bewust te maken van de gevaren op spoorwegovergangen.

Volgens ProRail is die campagne hard nodig. Dit jaar telde de spoorbeheerder al ruim 3.600 incidenten op overwegen. Vaak loopt dat net goed af, maar soms ook niet. Dit jaar zijn er al dertien mensen om het leven gekomen. Het eerste filmpje werd zaterdag gepubliceerd. Daarin steekt een fietser een onbewaakte spoorwegovergang over. In eerste instantie wacht hij om een goederentrein te laten passeren maar daarna ziet hij een intercity over het hoofd.

De persoon komt er zonder kleerscheuren vanaf. Alleen het achterlicht van de fiets wordt geraakt. ProRail waarschuwt al langer voor de gevaren van met name onbewaakte spoorwegovergangen. Dat ze nu filmpjes laat zien van bijna-ongelukken is een nieuwe stap in de bewustwordingscampagne. ProRail ziet het liefst dat onbewaakte spoorwegovergangen gesloten worden. In Groningen bevinden zich nog een aantal van deze overwegen zonder lampen en slagbomen.

Het filmpje dat ProRail zaterdag publiceerde: