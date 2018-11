25-11-2018, Coen

Autobrand onder carport in Oude Pekela

Oude Pekela - Aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela stond zaterdagnacht om 00:15 uur een auto in de brand onder een carport. De brandweer kon uitbreiding voorkomen.

De oorzaak is onbekend. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer van Oude Pekela was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. De politie onderzoekt de zaak verder.