25-11-2018, persbericht

Maandag oefent de Veiligheidsregio op de Sontweg (Video)

Groningen - De aardbevingen in Groningen hebben veel invloed op onze inwoners. Aardbevingen leiden tot stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke infrastructuur. Hierbij kan je denken aan wegen en bruggen.

Er bestaat ook een kans dat er een zware aardbeving komt met grote gevolgen voor inwoners en hun leefomgeving. Zij vinden het belangrijk om samen met inwoners en hulpdiensten hierop voorbereid te zijn.

Wanneer vindt de 3-daagse aardbevingsoefening plaats?



Op zaterdag 17 november(zie video) oefenden zij in het dorp Zuidwolde, maandag 26 november oefenen zij

met de crisisorganisatie in Groningen en vrijdag 30 november doorlopen zij de effecten op lange termijn na een zware aardbeving.

Wat wordt er maandag 26 november beoefend?

De crisisoefening richt zich op de samenwerking tussen de crisisteams en de buitenwereld, gesimuleerd door een brede responscel. Het Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) met secties en het Regionaal BeleidsTeam (RBT) worden beoefend.

Er is een responscel die de buitenwereld simuleert. Die is gevuld met vele instanties en diensten die zorgen voor de input van het scenario. Waar de Veiligheidsregio in Zuidwolde met inwoners en hulpverleners enkele

effecten uit het oefenscenario hebben beoefend, gaan ze nu het complete scenario beoefenen.

Meer op informatie staat op de website

Zie video van 17 november in Zuidwolde hieronder