30-11-2018, persbericht

Oefendag 3 Veiligheidsregio van start (Video)

Groningen - De aardbevingen in Groningen hebben veel invloed op onze inwoners. Aardbevingen leiden tot stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke infrastructuur. Hierbij kan je denken aan wegen en bruggen.

Er bestaat ook een kans dat er een zware aardbeving komt met grote gevolgen voor inwoners en hun leefomgeving. Zij vinden het belangrijk om samen met inwoners en hulpdiensten hierop voorbereid te zijn.

Update 30-11-18: De derde dag van de 3-daagse aardbevingsoefening is 30-11-18 van start gegaan! Met bestuurders zijn ze in gesprek over de nafase van een zware aardbeving. Het doel is om samen meer inzicht te krijgen in de omvang en impact van de nafase. Aldus @VRGroningen op Twitter.

