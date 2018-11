25-11-2018, redactie

Man overvalt Jumbo aan de Wending in Delfzijl

Delfzijl - Zaterdag opnieuw een overval in het centrum van Delfzijl. Dit keer was de Jumbo in Delfzijl aan de beurt. Een man in een rolstoel bedreigde een kassamedwerker en ging er met wat geld er vandoor.