25-11-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

A7 bij Sappemeer tijdelijk dicht door busbrand (Video)

Sappemeer - De brandweer van Zuidbroek en Hoogezand en de stad werden zondagmiddag om 15:20 uur opgeroepen voor een touringcar op de A7 ter hoogte van Sappemeer.

Bij aankomst van de brandweer stond de achterkant van de touringcar in lichterlaaie. De passagiers die in de bus zaten werden op een veilige afstand gehouden. De buschauffeur had rook ingeademd en moest hiervoor behandeld worden.

De bus is aan de achterkant volledig afgebrand. De schade is groot. Een bergingsbedrijf moet de bus afslepen. Het verkeer ondervond enig hinder van de busbrand. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.

De tien passagiers die in de bus zaten worden door een andere bus opgehaald en naar de plaats van bestemming gebracht.

Hart van Ned.

Dvhn

Rtv Drenthe