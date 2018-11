26-11-2018,

Schop tegen hoofd in Veendam (Video)

Veendam - Zondag 25 november verscheen er een filmpje op de website Dumpert.nl van het uitgaansleven in Veendam.

In dit filmpje is te zien hoe een ruzie in het centrum van Veendam eindigt met een laffe schop tegen het hoofd van een jongen.

Zie Dumpert voor de beelden