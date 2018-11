26-11-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl & Mark Heikens

Auto botst op stilstaande auto (Video)

Siddeburen - Aan de Oudeweg in Siddeburen is maandagavond een personenauto tegen een stilstaande auto gebotst en vervolgens in een tuin belandt.

Hoe het ongeluk exact kon gebeuren is niet bekend. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een bergingsbedrijf is onderweg om beide fors beschadigde voertuigen te bergen. Tv Noord