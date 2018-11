27-11-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Gewonde bij middelbrand Korreweg Groningen (Video)

Groningen - In een woning aan de Korreweg is dinsdagmorgen vroeg om 06:00 uur brand uitgebroken. Daarbij is één persoon gewond geraakt meldt de persvoorlichter van de brandweer.

Omdat het onduidelijk was of er zich nog mensen in het pand bevonden heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand. De brandweer heeft één persoon gewond uit de woning gehaald. Zijn toestand is onbekend. Er waren twee ambulances ter plaatse en het Mobiel Medisch Team (MMT).. Dvhn Oogtv