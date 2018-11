27-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Alle onbewaakte overwegen binnen vijf jaar dicht

Groningen - Onbewaakte spoorwegovergangen in ons land zullen over vijf jaar tot de verleden tijd behoren. Althans als het aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur ligt.

“Elk ongeluk op een overweg is er voor mij één te veel”, liet Van Veldhoven maandag weten. Doelstelling is daarom over vijf jaar alle onbewaakte overwegen gesloten te hebben of uitgerust te hebben met lampen en slagbomen. Om dit te realiseren hebben gemeenten, provincies en spoorbeheerder ProRail een convenant getekend.

Van Veldhoven heeft daarnaast ook een landelijk bemiddelaar aangesteld. Deze bemiddelaar moet er voor zorgen dat het opheffen of beveiligen van overwegen vlotter gaat verlopen. In Nederland bevinden zich nu nog zo’n 135 onbewaakte overwegen, waarvan een aantal in onze provincie zijn te vinden.

Zie ook