27-11-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Ongeval letsel A-Weg Groningen

Groningen - Bij het fietspad op de A-Weg in de stad is dinsdagmiddag om 17:15 uur een scooterrijdster gewond geraakt nadat deze tegen een auto botste door vermoedelijk een voorrangsfout door een van beide partijen.

Rijschoolhouders die getuige waren gaven gelijk eerste hulp aan de gewonde. Het meisje is nadat ze was gestabiliseerd overgebracht naar een ziekenhuis en de politie heeft de aanrijding op papier gezet. Het overige verkeer had enige hinder hierdoor.