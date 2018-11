27-11-2018, Michael Huising 112Gr.

Geheimzinnige rook uit put !

Sappemeer - De brandweer deed dinsdagmiddag een klein onderzoek naar rook dat uit een put kwam in Sappemeer.

Op de Noordbroeksterweg had een voorbijganger wat rook uit een put zien komen.

Nader onderzoek wees uit dat het dampend water was. Dit water wordt gebruikt in de productie bij Eska en wordt daarna geloosd in het Winschoterdiep.