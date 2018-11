28-11-2018, Rtvnoord.nl bron en Opsporing Verzocht

Toegetakelde Groninger gevonden onder brug

Lelystad - Een 44-jarige Groninger is vorige maand zwaar mishandeld gevonden onder een brug in Lelystad. Hij was daar achtergelaten met onder meer een schedelbasisfractuur, gebroken ribben, breuken in zijn nek en oogkas en een geperforeerde long.