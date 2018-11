28-11-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Sommige tankstations zitten zonder brandstof

Groningen/ Nederland - Tientallen tankstations in Groningen zitten al een paar dagen zonder brandstof.

Het brandstof te kort komt door de lage waterstanden. Alle brandstofmaatschappijen in Nederland hebben last van het probleem. Bij veel onbemande tankstations kom in het scherm ‘Product niet beschikbaar’ te staan. Hoe lang het brandstof te kort nog duurt is onbekend.